Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi! "Kapasitenizin kavrayamayacağı konulara girmeyin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'den kendisiyle ilgili paylaşımda bulunan CHP'li Aytun Çıray'a sert cevap verdi.

Aytun Çıray'ın kendisi hakkındaki tweetini alıntılayanMelih Gökçek, "Sn Çıray, bana laf yetiştirmenizin tek nedeninin bana çatarak dikkat çekmek ve gündeme gelmek olduğunu herkes biliyor. Size de cevabım bu kadar. Bir daha size cevap verip size prim yaptırmam. Bir de rica ediyorum lütfen kapasitenizin kavrayamayacağı konulara girmeyin." ifadelerini kullandı.