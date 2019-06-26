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Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi! "Kapasitenizin kavrayamayacağı konulara girmeyin"

CHP'li Aytun Çıray'ın kendisi hakkındaki tweetine cevap veren Melih Gökçek, "Rica ediyorum lütfen kapasitenizin kavrayamayacağı konulara girmeyin." dedi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
Melih Gökçek CHP'li isme ayarı verdi! "Kapasitenizin kavrayamayacağı konulara girmeyin"

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter'den kendisiyle ilgili paylaşımda bulunan CHP'li Aytun Çıray'a sert cevap verdi. 

Aytun Çıray'ın kendisi hakkındaki tweetini alıntılayanMelih Gökçek, "Sn Çıray, bana laf yetiştirmenizin tek nedeninin bana çatarak dikkat çekmek ve gündeme gelmek olduğunu herkes biliyor. Size de cevabım bu kadar. Bir daha size cevap verip size prim yaptırmam. Bir de rica ediyorum lütfen kapasitenizin kavrayamayacağı konulara girmeyin." ifadelerini kullandı. 

İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı...

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 18:37
  1. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek
  2. Twitter
  3. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray
  4. CHP
  5. açıklama

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  • Mustafa Biçer Mustafa Biçer 8 dk önce
    Koççum Benim ağzına sağlık.

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