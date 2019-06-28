Melih Erdem kimdir kaç yaşındadır? Esra Erol'da programına katılan damat adayı Melih Erdem sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelmesiyle birlikte Melih Erdem’im kim olduğu merak konusu lodu. Melih Erdem kimdir, kaç yaşındadır? Melih Erdem ne iş yapmakta?

Esra Erol'da programına katılan damat adayı Melih Erdem sosyal medyada en çok konuşulan konuların başında gelmesiyle birlikte Melih Erdem’im kim olduğu merak konusu lodu. Melih Erdem kimdir, kaç yaşındadır? Melih Erdem ne iş yapmakta? Esra Erol’un programına katılan Melih Erdem 22 yaşında hiç evlilik yapmamış erkek kuaförü.

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