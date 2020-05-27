Melen Botanik Vadisi ile yerli ve milli üretimde artış hedefi

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkilerin kullanımına ilişkin gerçekleştirilen protokolü imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'nın Kocaali, Karasu ve Kaynarca ilçelerini kapsayan Melen İsale Hattı üzerinde kurulan Melen Botanik Vadisi'nde yetiştirilen bitkilerin kullanımına ilişkin Martin Bauer firması ile Fidan AŞ arasında Afet Koordinasyon Merkezi'nde protokol imzalandı.

Burada konuşan Yüce, yerli ve milli üretim başta olmak üzere tarımsal kalkınmayla ülkenin önde gelen şehirleri arasında olacaklarını dile getirdi.

İmzalanan protokolle yetiştirilen bitkilerin kullanım hakkının 10 yıl süreyle Martin Bauer Bitki Meyve Çayları Üretim AŞ'ye verildiğini ifade eden Yüce, "Tarımsal çalışmalarda da ciddi mesafe aldık. Fidan AŞ'yi kurduk. İnşallah faaliyete geçireceği büyük projelerle Türkiye'de hem üretimde hem de pazarlamada bir numara olacak. Bugün ise bu büyük projelerden birine imza attık. İnşallah burada üretilen bitkilerin kullanımı ile yerli ve milli üretime olan katkı artacak, ülkemizin dışa bağımlılığı azalacaktır." diye konuştu.

- 1 milyon 815 bin 785 bitki

Ekrem Yüce, Melen Botanik Vadisi projesinin 70 kilometrelik alanda gerçekleştirdiklerini, vadide lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya ve defne olmak üzere 1 milyon 815 bin 785 bitkinin yer aldığını belirtti.

Yüce, bu projede Orman Genel Müdürlüğü ve belediye tarafından bu yıl dikilen 2 bin 960 tıbbi ve aromatik bitkinin bakımları, sulamaları ve bitki besleme çalışmaları yapılarak maksimum verim alınacak program uygulanıp, elde edilen ürünlerin organik ürün sertifikalı olmasının sağlanacağını bildirdi.

Bitkilerin korunması için tel örgü çalışmalarının ise tamamlamak üzerinde olduğunu aktaran Yüce, ayrıca vadide hırsızlık ve diğer zararlara karşı atlı personellerin gün boyu devriye gezeceğini ifade etti.

- Tıbbi seyir yolu

Başkan Yüce, tıbbi ve aromatik bitkileri yetiştirmenin yanı sıra Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerini kapsayan Melen Su Hattı üzerinde ve çevresindeki yerleşim yerlerinde ana arı üretimi, arı zehri üretimi, arı sütü üretimi, polen-propolis üretimi ve suni oğul üretimi gerçekleştireceklerini söyledi.

İlk etapta 42 arı üreticisine malzeme dağıtımı yaptıklarını ve Fidan AŞ'nin de bu bölgede arıcılık faaliyetleri gerçekleştireceğini belirten Yüce, "Ayrıca Melen Botanik Vadisi üzerinde yapacağımız stabilize servis yolu ve bisiklet yolu ile de insanların ıtri ve tıbbi bitki tarlasında gezer gibi aromatik tedavi görecekleri bir seyir yolunun yapımını ise kısa süre içerisinde tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

- Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltmak için çok önemli

Martin Bauer Genel Müdürü Mehmet Akın Palazoğlu, bu protokolü Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltmak için çok önemli bulduklarını dile getirdi.

Orman Bölge Müdürü Ziya Polat da projenin hem ülkede hem de şehirde model olacağını, ülkenin ithalat açığını kapatmak amacıyla yapılan bu projenin içerisinde yer almaktan gurur duyduklarını söyledi.



