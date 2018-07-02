Meksika'yı 2-0 yenen Brezilya çeyrek finalde!
Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda Brezilya, Meksika'yı 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yükseldi.02 Temmuz 2018 Pazartesi 18:56
2018 FIFA Dünya Kupası son 16 turundaki Brezilya-Meksika karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sonuçladı.
PERDEYİ NEYMAR AÇTI
Brezilya ikinci yarının 51. dakikasında Neymar'ın ayağından buldu golle 1-0 öne geçti. Karşılaşmada son sözü 88 . dakika Roberto Firmino söyledi.
Brezilya karşılaşmayı 2-0 kazandı.
Çeyrek finale yükselen sambacılar, Belçika-Japonya maçının kazananıyla eşleşecek.
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