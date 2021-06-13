Meksika’dan 1.2 milyon doz aşı yardımı

Dünya genelinde korona virüse (Covid-19) karşı aşılamalar hız kesmeden devam ederken, Meksika hükümeti, Güney Amerika ülkeleri Arjantin, Bolivya, Paraguay ve Orta Amerika ülkesi Belize’ye toplam 1.2 milyon doz AstraZeneca aşısı bağışladığını duyurdu. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard yaptığı açıklamada, Meksika hükümetinin bu bağışı Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu’nun (CELAC) dönem başkanı sıfatıyla yaptığını belirtti. Bakan Ebrard’ın yaptığı açıklamaya göre, bu hafta sonu toplamda 400 bin doz aşı bölgedeki 3 ülkeye hibe olarak ulaştırılacak, Bolivya ve Paraguay önümüzdeki pazar günü aşıları teslim alacak. Arjantin’e 800 bin, Bolivya’ya 150 bin, Paraguay’a 150 bin ve Belize’ye 100 bin doz AstraZeneca aşısı bağışlanacak. Ebrard ayrıca, sevkiyatın Meksika Hava Kuvvetleri’nin desteği ile yapıldığını, önümüzdeki günlerde Guatemala, Honduras ve El Salvador’a da aşı desteği sevkiyatı yapılacağı bilgisini verdi.

Dışişleri Bakanı Ebrard 25 Mayıs’ta açıkladığı gibi Arjantin’e de 800 bin doz AstraZeneca aşısının bugün yola çıktığını, bu teslimatın Meksika’nın Arjantin ile taahhüt ettiği aşı dayanışma anlaşması kapsamında gerçekleştirildiğini bildirdi.

Aşıyı geliştiren AstraZeneca ve Oxford Üniversitesi ile 2020 yılında Arjantin’in aşıyı işlemesi ve Meksika’nın da paketlemesi konusunda varılan anlaşma ile AstraZeneca Latin Amerika’ya 150 milyon doz aşı göndermeyi taahhüt etmişti.