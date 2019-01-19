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Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattında patlama meydana geldi. Patlamada, 20 kişi yanarak hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 09:28
Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da bir akaryakıt boru hattı patladı.

Hükümet yetkililerden yapılan açıklamaya göre patlamada en az 20 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi yaralandı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, patlamada yaşamını kaybeden ve yaralananların akaryakıt boru hattında oluşan çatlaktan sızan yakıtı varillere doldurmaya çalışan kişiler olduğu ifade ediliyor.

Patlamanın, bir grup hırsızın boru hattına delik açmasından birkaç saat sonra meydana geldiği kaydedildi.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 09:28
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