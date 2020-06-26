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Aktüel

Meksika'da Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-06-26 20:47:34 -
Meksika'da Maliye Bakanı koronavirüse yakalandı

ANKARA (AA) - Meksika'da Maliye Bakanı Arturo Herrera, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını açıkladı.

Arturo Herrera, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, koranavirüs test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Herrera, "Hafif belirtilerim var. Bu saatten itibaren kendimi karantinaya alıyorum. Evden çalışmalarıma devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

- Obrador'la bir araya gelmişti

Herrera, 22 Haziran'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ve İçişleri Bakanı Olga Sanchez ile görüşmesinin ardından çeşitli etkinliklere katılmıştı. Ülkede 7 Haziran'da Obrador'a yakın bir isim olan Sosyal Güvenlik Enstitüsü Başkanı Zor Robledo’da virüs tespit edilmişti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 25 bin 60 kişi öldü. Ülkede vaka sayısı ise 202 bin 591 olarak kayda geçti.




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