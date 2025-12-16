  • İSTANBUL
Dünya Meksika’da korkunç uçak kazası! Ölüler var
Dünya

Meksika’da korkunç uçak kazası! Ölüler var

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Meksika'da küçük bir uçağın düşmesi sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'nın Acapulco şehrinden Toluca şehrine gitmek üzere havalanan Cessna Citation III tipi özel uçak, Toluca Uluslararası Havalimanı'na 5 kilometre kala sanayi bölgesinde düştü. Meksika Eyaleti Sivil Koruma Koordinatörü Adrian Hernandez, özel jette 8 yolcu ve 2 mürettebat üyesinin kayıtlı olduğunu, ancak kazadan sonra 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. Yetkililer, uçağın futbol sahasına acil iniş yapmaya çalıştığı sırada bir deponun çatısına çarptığını ve yangın çıktığını aktardı. Uçağın hızla alçaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

