  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mehmet’in duyması 5 bin liraya bağlı

Kahramanmaraş’ta maddi durumları iyi olmayan 13 yaşındaki Mehmet Yıldız, arızalı işitme cihazını tamir ettirip yeniden duymak için yardım bekliyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 12:01:14 -
Mehmet’in duyması 5 bin liraya bağlı

Kahramanmaraş’ta maddi durumları iyi olmayan 13 yaşındaki Mehmet Yıldız, arızalı işitme cihazını tamir ettirip yeniden duymak için yardım bekliyor.


Onikişubat ilçesi Dumlupınar Mahallesi’nde yaşayan Yıldız ailesinin 3 erkek çocuğundan birincisi olan Mehmet, 1 yaşında geçirdiği hastalık sonrası işitme ve konuşma yeteneğini kaybetti.


1 yaşındayken devlet tarafından karşılanan Yıldız’ın 60 bin liralık işitme cihazı arızalandı. Oğlunun işitme cihazındaki arızanın giderilmesi için tamir yapılması ve yaklaşık 5 bin liraya ihtiyaç olduğunu söyleyen anne Neslihan Yıldız, yetkililerden yardım istiyor.


Çocuğunun tekrar duymasını isteyen Neslihan Yıldız, “Oğlum 1 yaşında iken epilepsi hastalığı nedeniyle havale geçirince işitme ve konuşmasını kaybetti. Daha sonra yapılan ameliyat sonrası devlet tarafından işitme cihazı verildi. Oğlumun cihazı bozuldu ve 5 bin liraya yapılacağı söyleniyor. Devlet yetkililerinden ve hayırseverlerden oğlum için destek bekliyorum. Herkes çocuğunu kucağına alırken ben her zaman ağlayarak uyuyorum. Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum ve işitme cihazımızın yapılmasını istiyorum. Eşim de çalışamıyor işi de yok” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Fiorino
Satılık 2016 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı