Mehmetçikten PKK’ya ağır darbe! 20 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine yönelik hava harekatı düzenlendiğini açıkladı. Harekat sonucunda 20 hedef imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'den yapılan yazılı açıklamada, "PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barinak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir" denildi.

Açıklamada, "İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihi ve ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadeleri yer aldı.