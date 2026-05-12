Mehmetçik’ten gönülleri ısıtan hareket: 108 engelli vatandaşımızın yüzü güldü
Sadece cephede değil, gönül köprülerinde de en ön safta yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), plastik kapakların geri dönüşümüyle elde edilen 108 adet tekerlekli sandalyenin, Mehmetçik eliyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını duyurdu. Çevreyi koruyan ve engelleri kaldıran bu anlamlı operasyon, vatandaşlardan büyük takdir topladı.
Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki birlikler, hem doğayı korumak hem de sosyal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla yürütülen projede aktif rol üstlendi. Ekonomik değere sahip plastik kapakların titizlikle toplanıp geri dönüştürülmesi sonucu temin edilen 108 tekerlekli sandalye, birlikler tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara tek tek teslim edildi.
MSB, ekonomik değere sahip plastik kapakların geri dönüşümüyle temin edilen 108 tekerlekli sandalyenin, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerince ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını belirtti.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında, ekonomik değere sahip plastik kapakların geri dönüşümüyle temin edilen 108 tekerlekli sandalye, Kara Kuvvetleri Komutanlığı birliklerimiz tarafından ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Dayanışma, duyarlılık ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri olan bu anlamlı çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.