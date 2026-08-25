4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

Kendisini bakımevine yerleştirmek istediklerini ve neden bu teklifi kabul etmediğini anlatan Atak, "Beni bakımevine yerleştirmek istediler. 'Her şeyin hazır olur, bakımın yapılır, kira derdin olmaz' dediler. Ama oraya gidersem bir daha çıkamam. Tedavimi olamam. Bu nedenle kabul etmedim. Şu an çalışamıyorum. Engelli maaşım var. Hayırseverlerde maddi yardımda bulunuyor. Para toplayarak bana 3 tekerlekli elektrikli bisiklet aldılar. Çünkü ayağımın üzerine basmamam ve yüklenmemem lazım. Devletimizden ve hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah tedavi olur sağlığıma kavuşurum ve yine eski günlerdeki gibi rahatça yürürüm." dedi