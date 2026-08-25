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4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

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4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

Edirne'nin Keşan ilçesinde yaşayan 33 yaşındaki Kazım Atak, halk arasında fil hastalığı olarak bilinen lenfödemle 4 yıldır mücadele ederken tedavisi için yeni bir umut ışığı yandı.

#1
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

4 YILDIR BU İLLET HASTALIKLA SAVAŞIYOR Yaklaşık 4 yıldır fil hastalığıyla mücadele eden ve hastalığı nedeniyle çalışamayan Kazım Atak, bağlanan engelli maaşı ve hayırseverlerin yardımlarıyla tek başına hayatını sürdürüyor.

#2
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

Yürümekte güçlük çeken Atak, hayırseverler tarafından alınan 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ile gündelik işlerini yapmaya çalışıyor.

#3
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

TEDAVİYE BAŞLANIMASI İÇİN 82 KİLO VERMESİ GEREKİYOR Bir süre önce İstanbul'daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde muayene olan Atak'ın tedavisine başlanabilmesi için ise 82 kilo vererek, 172 kilodan 90 kiloya düşmesi gerekiyor.

#4
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

BASINÇAL TEDAVİ UYGULANACAK Hastalığının yaklaşık 4 yıl önce bacaklarında oluşan ağrılarla başladığını ifade eden Kazım Atak, şöyle konuştu:

#5
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

"Başta ayaklarımda ağrılar başladı. Ayağa kalkmakta zorlandım. Fenalaştım, ambulansla hastaneye kaldırdılar. Ağrı kesici yapıp, bir şeyimin olmadığını söyleyip geri gönderdiler. Yaklaşık 1 ay sonra yine aynı şikayetleri yaşadım. Şiştikten sonra Edirne'ye gittik. Orada fil hastalığı teşhisi koydular. Son olarak tedavi için Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne gittim. Muayenemi yapan profesör kilo vermem gerektiğini söyledi. Kilo vermezsem tedavimi yapamayacağımı söyledi. Basınçla tedavi uygulayacağını ifade etti.

#6
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

"BÜTÜN AMACIM UYGUN KİLOYA DÜŞEREK TEDAVİ OLMAK" Bu süre zarfınca kilo vereceğim. 1 aylığına hastaneye yatış yaparak tedavimin yapılabileceği ve sağlığıma kavuşabileceğim söylendi. Tedaviden sonra da yememe ve içmeme dikkat etmem gerektiği söylendi. Şu an 172 kiloyum. Bütün amacım uygun kiloya düşerek tedavi olmak."

#7
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ YÜRÜMEK İSTİYOR

#8
Foto - 4 yıldır bu çileyi çekiyor! Kurtulmak için tek çaresi var!

Kendisini bakımevine yerleştirmek istediklerini ve neden bu teklifi kabul etmediğini anlatan Atak, "Beni bakımevine yerleştirmek istediler. 'Her şeyin hazır olur, bakımın yapılır, kira derdin olmaz' dediler. Ama oraya gidersem bir daha çıkamam. Tedavimi olamam. Bu nedenle kabul etmedim. Şu an çalışamıyorum. Engelli maaşım var. Hayırseverlerde maddi yardımda bulunuyor. Para toplayarak bana 3 tekerlekli elektrikli bisiklet aldılar. Çünkü ayağımın üzerine basmamam ve yüklenmemem lazım. Devletimizden ve hayırseverlerden Allah razı olsun. İnşallah tedavi olur sağlığıma kavuşurum ve yine eski günlerdeki gibi rahatça yürürüm." dedi

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