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Yerel Mehmetçik Hatay'da Suriyeli 3 küçük kardeşi enkazdan kurtardı
Yerel

Mehmetçik Hatay'da Suriyeli 3 küçük kardeşi enkazdan kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 3 kardeş depremden saatler sonra enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 18:23:00 - 2023-02-07 18:33:52
Mehmetçik Hatay'da Suriyeli 3 küçük kardeşi enkazdan kurtardı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 3 kardeş depremden saatler sonra enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

3 kardeş enkazdan çıkarıldı

Çalışmaların sürdüğü ilçede isimleri Meryem, Şam ve İmad olduğu öğrenilen Suriyeli 3 kardeş, enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.

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