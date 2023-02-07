Mehmetçik Hatay'da Suriyeli 3 küçük kardeşi enkazdan kurtardı
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 3 kardeş depremden saatler sonra enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde Suriyeli 3 kardeş depremden saatler sonra enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen bölgelerden biri olan Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.
3 kardeş enkazdan çıkarıldı
Çalışmaların sürdüğü ilçede isimleri Meryem, Şam ve İmad olduğu öğrenilen Suriyeli 3 kardeş, enkaz altından askerler tarafından sağ olarak kurtarıldı.
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