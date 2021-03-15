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Aktüel Mehmetçik canını da kanını da veriyor! 1188 askerden kan bağışı desteği
Aktüel

Mehmetçik canını da kanını da veriyor! 1188 askerden kan bağışı desteği

Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1188 personel, kan bağışında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-15 18:28:00 -
Mehmetçik canını da kanını da veriyor! 1188 askerden kan bağışı desteği

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 27-28 Şubat ve 6-7 Mart tarihlerinde Karabük Kızılay Şubesince Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun seminer verilerek kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 1188 personel destek verdi.

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