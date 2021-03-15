Mehmetçik canını da kanını da veriyor! 1188 askerden kan bağışı desteği
Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı bünyesindeki 1188 personel, kan bağışında bulundu.
Karabük Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 27-28 Şubat ve 6-7 Mart tarihlerinde Karabük Kızılay Şubesince Safranbolu 125. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı kışlasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uygun seminer verilerek kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kan bağışı kampanyasına, gönüllülük esasına göre 1188 personel destek verdi.