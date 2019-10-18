'Mehmetçiğimiz piyonlar ile mücadele ediyor'

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, İçişleri Eski Bakanı Abdulkadir Aksu, Ak Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ak Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Ak Parti İstanbul Milletvekili Eyüp Özsoy, Ak Parti 26. Dönem Adana Milletvekili Tamer Dağlı ve Ak Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya’nın katıldığı bir heyet, Ankara ASO 2. Organize Sanayi Bölgesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu organize sanayi ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı değerlendirmede; “Kahraman Mehmetçiğimiz dedelerimizin Çanakkale’de, Sakarya’da, Dumlupınar’da üzerine gelenlerin torunlarının piyonları ile silahlı mücadele ediyorken, sanayicimiz de onların dolarlarına ve ekonomik yaptırımlarına karşı dimdik mücadele ediyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu, “Devlet-Millet ele ele, birlik içinde dirliğe” diyerek, herkesi çalışmaya, üretmeye, alın teri dökmeye davet etti. Bunu yaptığımız zaman her türlü sorunun üstesinden gelebileceğimizi belirten Topçu, sözlerini şöyle sürdürdü; “istihdamı ve üretimi artırmak gayreti içinde olan esnafımıza, sanayici ve tüccarımıza destek olmaya, onların sayılarını artırmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.”

İçişleri Eski Bakanı Abdülkadir Aksu ise, devletimiz bütün kurumları ile esnaf, sanayici ve tüccarımızın üretime ve istihdama katkısı olan insanımızın yanında olduğunu belirtti. Aksu, Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin Suriye sınırında sürdürdüğü Barış Pınarı Harekatı’na dikkati çekerek,” Ordumuz, ülkemizin ve bölgenin güvenliği ve istikrarı için mücadele ediyor. Allah yardımcımız olsun. Ordumuza güç kuvvet versin. İnşallah ekonomik istikrarımız daha da büyüyerek devam edecektir” dedi.

Tuğcular Metal Yönetim Kurulu Başkanı Sanayici ve İşadamı Faruk Tuğcu ise, “Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili Bakan, Milletvekili ve Bürokratlarımızın; sanayici, iş insanı ve esnafımıza vereceği destekler ile üretimi artırırsak, istihdamımız daha da çok artacak, buna göre de işsizlik oranı düşecektir. Ben bu vesile bizleri fabrikamızda ziyaretleri ile şereflendiren Sayın Bakanıma Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanıma ve değerli Milletvekillerimize şahsım ve çalışanlarım adına teşekkürlerimi sunarım” dedi.