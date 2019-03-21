0553 313 94 23

Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu sınırlaması fayda getirmeyecek”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner yabancı oyuncu sınırlandırmasının fayda getirmeyeceğini savunurken, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise mevcut yabancı durumunun revize edilmesi gerektiğini söyledi.

21 Mart 2019 Perşembe 17:09
Mehmet Yiğiner: “Yabancı oyuncu sınırlaması fayda getirmeyecek”

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner yabancı oyuncu sınırlandırmasının fayda getirmeyeceğini savunurken, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ise mevcut yabancı durumunun revize edilmesi gerektiğini söyledi.


Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner ve Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir Kulüpler Birliği toplantısı sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk olarak konuşan Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, “Yabancı sınırlamasıyla ilgili başkanlarla bayağı tartıştık. Federasyonla ilgili biliyorsunuz genel kurul olacak onla ilgili görüş alışverişlerinde bulunduk. Ağırlık yabancı oyuncularla alakalıydı. Bizim şahsen düşüncemizi soracak olursanız, bizim ligimizin marka değeri de çok önemli. Ne kadar fazla yabancı futbolcu getirirseniz o kadar marka değeri artıyor. Bazı futbolcular var ki yurt dışından getirip, Türkiye’de parlayan oyuncularda oluyor. Bunları dönem dönem görüyoruz. Rekabetin devamlı canlı tutulması anlamında çokta böyle yabancı oyuncusu sınırlaması fayda getirmeyecek gibi gözüküyor. 14 yabancı futbolcuyla devam edilebilir diye düşünüyoruz. Burada bize göre en önemli yapılması gereken gençlerimiz iyi yetiştirmemiz ve altyapıya önem vermemiz. Onunla ilgili toplantıda güzel fikirler çıktı. Ne kadar çok yerli futbolcu alırsanız o kadar teşvik alacak sistemle düzelecek diyorum. Biz rekabetten yanayız. İstersek 1 yabancı, istersek 2 yabancı oyuncu oynatırız. 14 yabancı almak zorunda değiliz. Kulüplerde daha önceki dönemlerde hovardaca transferler yapılmış. Değerinden fazla para ödenmiş. Yöneticiler bunun bilincinde. Herkes ayağını yorganına göre uzatmak durumunda. Bu bilinç şuan ki başkanlarımızda mevcut. Birçok kulübümüz borçlarını düzenli olarak ödeyebiliyor. O da iyi bir yolda ilerlediğimizin kanıtı. Artık şapka düştü kel gözüktü” diye konuştu.



Erol Bedir: "Mevcut yabancı durumu revize edilmeli"


Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ise toplantıyla ilgili açıklama yapmasının etik davranış olmayacağını söyleyerek, "Orada herkes fikrini söyledi. Ben toplantıyla ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Sezon sonunda en az yabancısı kalacak olan kulübün başkanıyım. Buna rağmen mevcut durumun biraz revize edilerek altyapıya teşvikle alakalı fikrim var. Gündemlerimizden bir tanesi TFF seçimleriydi" dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 17:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Irak Başbakanından Musul'daki feribot kazasına ilişkin soruşturma talimatı
    1. Irak Başbakanından Musul'daki feribot..
    2. Kahramanmaraş'ta "İrişkit Festivali"
    3. "Gaziantep-Diyarbakır-Erbil"..
    4. Namık Kemal Üniversitesinde nevruz..
    5. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    6. İranlılar nevruzu Cıbıltepe'de karşıladı
    7. Sadakataşı’ndan Gazze’ye gıda yardımı
    8. Siverek’te ‘Adalet Ormanı’ oluşturuldu
    9. İran Lideri Ayetullah Ali Hamaney:..
    10. Baharın gelişini kan bağışıyla..
    11. Down sendromlu çocuklar klasik..
    12. Malatyalı işadamlarına ABD yatırım..
    13. Pompeo açıkladı: İsrail'in ABD'den iyi..
    14. UEFA'dan Ronaldo'ya para cezası
    15. Bandırma’ya Adalet Ormanı
    16. Öğrenciler, Dünya Ormancılık Günü’nde..
    17. Antalya’da telefon dolandırıcılığı..
    18. Cezaevi firarileri Kağızman'da yakalandı
    19. TÜROB’un yeni Başkanı Müberra Eresin..
    20. Özel Olimpiyat Dünya Oyunları’nda..
    21. Taşköprü’de doğalgaz boru hattına..
    22. Down Sendromlu minkler doyasıya eğlendi
    23. Ordu’da uyuşturucu ticaretine 3..
    24. Down sendromlu çocuklar bir günlüğüne..
    25. "Kushner kardeşlerin Suudi Arabistan..
    26. Minikler en iyi masalı anlatmak için..
    27. Hakverdi; “Kendisini CHP’nin önüne..
    28. İDO'nun Bandırma seferleri iptal edildi
    29. Down sendromlu çocuklar doktor oldu
    30. 'Ölü buldum' dediği arkadaşının katil..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    NATO'dan Türkiye'ye müdahale provası
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!