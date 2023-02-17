Mehmet Tezkan'dan alçakça "deprem parası" iması! Böyle rezillik görülmedi

Kamu bankalarının, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem sonrası harekete geçmesini eleştiren Mehmet Tezkan, aynı kamu bankalarının 1999 depreminin ardından düzenlenen yardım kampanyasına da katılıp yüklü miktarlarda bağış yaptığı gerçeğini gizleyerek algı oluşturmaya çalıştı. halktv.com.tr'deki yazısında, "Umarım toplanan paralar depremzedelere ulaşır… Umarım ham hum şaralop olmaz" diyerek alçakça bir imada da bulunan Tezkan, özetle şunları kaydetti:

"Önceki akşam TV’lerin yayınladığı depremzedelere yardım kampanyasını izlediniz mi? İzlediyseniz bile olan bitenden haberdar olmuşsunuzdur…

Resmen milleti aptal yerine koydular…

Salak muamelesi çektiler…

En büyük bağışı yapan kim?

Merkez Bankası… 30 milyar lira bağışladı. Şahap Bey cömert adammış, eli açık adammış! Bir çırpıda 30 milyar lirayı veri verdi…

Ne diyelim helal olsun!

İkinci sırada kim var?

20 milyar lirayla Ziraat Bankası… Çiftçinin, köylünün bankası. Onun genel müdürüne de helal olsun! Bir hamlede 20 milyarı attı masaya!

Üçüncü sıraya geçelim mi?

Vakıfbank 12 milyarla bronz madalyanın sahibi oldu. Ona da alkışlar!

Halkbank 7 milyar lirayla dördüncü sıraya oturdu. Halkbank’ın genel müdürü biraz cimriymiş!...

(...) Anlayacağınız toplanan paranın 90 milyara yakını kamudan kamuya aktarıldı. İktidar süksesini yaptı.

(...) Bu arada…

Umarım toplanan paralar depremzedelere ulaşır…

Umarım ham hum şaralop olmaz…"