Mehmet Tezkan kirli ağzını yine açtı! Ak Parti’yi bırak tuvalet terliğine bak

Bir dönem Hürriyet gazetesinde kalem oynatan Mehmet Tezkan, bir takım CHP’lilerin ‘Gerekirse tuyvalet terliğine oy veririz.’ şeklindeki sözlerini görmezden gelip, "İktidar ne yaparsa yapsın itaat eden, ne yaparsa yapsın ona onay veren geniş bir dindar muhafazakar kesim var. Biz onlara "hükümet Müslümanları" diyoruz." diyerek AK Partililere hakaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri’nde kazanan, parti içindeki her türlü pisliğe rağmen CHP oldu. CHP’li bazı ayyaşlar Ramazan gecesi kazandıkları seçimi bira içerek kutladı. Saraçhane’de bir araya gelen CHP’liler, sırtlarına astıkları altı oklu bayraklarla biralarını havaya kaldırdı, “Vur” diye bağırarak şişeleri tokuşturdu. Ramazan günü içki içip kutlama yapan CHP’lilere ses çıkartmayanlar AK Partiye oy verenlerin Müslümanlığını sorgulamaya başladı.

CHP’nin fonladığı Halk TV’de konuşan Mehmet Tezkan Ak Partiye oy veren muhafazakar kesimin Müslümanlığı ile alay etmeye kalkışarak. “Hükümet Müslümanları” sözleri ile AK Parti’ye oy verenlere hakaret etti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO