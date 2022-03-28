Mehmet Tevfik Göksu'dan İmamoğlu'na sert tepki! "Dediği gibi: İstanbul nimet nimet"
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun belediye bünyesinde "çevre denetleme" görevi yürüten "Çevre 1" isimli gemiyi kendisine "makam aracı" olarak tahsis etmesine çok sert tepki gösterdi.
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun günlük 12 bin TL yakıt masrafı yaparak gemiyi kendine "makam aracı" olarak tahsis etmesine tepki gösterdi.
Göksu, "İstanbullular bozuk otobüsleri itip, trafikte çile çekerken, Rumeli Hisarı'nda kendine köşk yaptıran CHP'li İBB Başkanı, trafik sorununu da belediyenin gemisini kendine tahsis ederek çözmüş. Git gel günlük 12 bin TL... Dediği gibi: "İstanbul nimet nimet" açıklamasında bulundu.