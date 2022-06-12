Mehmet Tevfik Göksu'dan CHP'li İmamoğlu'na hodri meydan!
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, 3 yılda tek icraatı "engelleniyoruz" yalanını uydurmak olan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sosyal medya hesabından meydan okudu. İmamoğlu'na seslenen Göksu, "Eğer yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa buyursun gelsin. Kendi belirleyeceği kanalda ve gazetecilerle oturup hangi projeleri sözde engellenmiş canlı yayında konuşalım. Hodri meydan" dedi.
İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, her sıkıştığında "engelleniyoruz" yalanının arkasına saklanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na meydan okudu.
Hizmet üretmeyi beceremeyince AK Parti döneminde yapılan icraatlerin üstüne konan İmamoğlu'na seslenen Mehmet Tevfik Göksu, "Hodri meydan" dedi.
Göksu yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"3 yılda tek icraatı "engelleniyoruz" yalanını uydurmak olan İBB Başkanı eğer yüreği yetiyorsa ve İstanbul adına söyleyecek sözü varsa buyursun gelsin. Kendi belirleyeceği kanalda ve gazetecilerle oturup hangi projeleri sözde engellenmiş canlı yayında konuşalım. Hodri meydan!"