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Mehmet Şimşek'ten 'parti kuruyorlar' iddiasına cevap

Eski Bakan Şimşek, Yeniçağ yazarı Ahmet Takan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Bakanlar Mehmet Şimşek ve Ali Babacan hakkında 'yeni parti kurmak için kolları sıvadılar' iddiasına cevap verdi.

08 Eylül 2018 Cumartesi 16:53
Mehmet Şimşek'ten 'parti kuruyorlar' iddiasına cevap

Yeniçağ gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan AKP hükümetlerinde üst düzey görevler alan "Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Mehmet Şimşek"in yeni bir merkez parti kurmak için hazırlık içinde olduğunu iddia etti. Takan, "Görüşmeler yapıyorlarmış. Acele etmiyorlarmış. Partinin resmi kuruluş tarihi olarak yerel seçimler sonrasını gösteriyorlarmış. Parti kurulduktan sonra 'ana muhalefet olacak' iddiasıyla..." diye yazdı.

"Soranlara, 'Abdullah Gül bu oluşumun içinde yok' diyorlarmış" ifadesini de kullanan Takan, "Gel de buna inan!.. Abdullah Gül'ün üçlüsü CHP'deki etkin ve de her tarafa küskün muhalif isimlerle de temasa geçmiş. Görüşmeler devam ediyor" ifadesini kullandı.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN YANIT GELDİ

Takan'ın bu iddialarına Mehmet Şimşek yanıt verdi. Şimşek Twitter üzerinden, "Şahsımla ilgili bu iddialar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmıyor" diye yazdı.

Haber Tarihi: 08 Eylül 2018 Cumartesi 16:53
  1. Ankara
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