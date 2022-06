Mehmet Sevigen'den yeni Kılıçdaroğlu açıklaması: Sözlerimin arkasındayım, hepsi gerçek!

CHP eski Genel Sekreteri ve eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, yaptığı özel açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun MİT TIR'ları kumpasıyla ilgili belgeleri Enis Berberoğlu'na verdiğini söylemişti.

Sevigen açıklamasında, "Belge Eren Erdem, Bülent Tezcan, Can Dündar, Enis Berberoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında gidip geliyor. Bu belgeler direkt genel başkan yardımcılarına gelmez, genel başkanlara gelir. Kemal Bey belgeleri Enis Berberoğlu yayınlasın diye verdi. Sonra da kimse sahip çıkmadı. Oya’nın yani kızının feryadını unutmadık. Enis Berberoğlu hapishanede bir demeç vermişti, 'Konuşursam yanarsınız' diye. İlgi görmemişti o dönem. Gazeteler Enis Berberoğlu'nun itirafçı olacağını yazdı. Kemal Bey bu endişeyle bir telaşa kapıldı. Yürüyüşü de tamamen Enis Berberoğlu'nu susturmak için yaptı. Konuşmaması için yapıldı. O yürüyüşü de zaten Enis adına değil kendi adına yaptı. Enteresan yani. Bir garip olmuş bizim parti. Bizim mücadelemiz partiyi kurtarmak" demişti.

Sevigen'den yeni açıklama: "Sözlerimin arkasındayım"

Ülke gündemini sarsan sözleri sonrası bugün sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yapan Sevigen, "Sözlerimin arkasındayım. Dün söylediklerim; partimizin her katında, her köşesinde, her odasında konuşulan gerçeklerdir" dedi.

Açıklama yapması gereken kişinin Berberoğlu değil Kılıçdaroğlu olduğunu ifade eden Sevigen, "Hodri Meydan!" ifadelerini kullandı. (Haber7)