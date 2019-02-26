"Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine de 'hayır' diyor musunuz?"
Geçtiğimiz günlerde, eylem yapan DHKP-C yanlılarına polis müdahale ederken çekilen nahoş bir görüntü, taciz iddialarıyla haber yapılmıştı. Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, konuya dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aynı zamanda Karahasanoğlu, işkenceye karşı olduklarını söyleyen DHKP-C'lilere, "Mehmet Selim Kiraz'ın öldürülmesine de 'hayır' diyor musunuz?" diye sordu.26 Şubat 2019 Salı 12:48
yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, geçtiğimiz günlerde eylem yapan DHKP-C yanlılarıyla polis arasındaki gerginlik masaya yatırıldı.
Polis memurlarıyla eylemciler arasındaki tartışma sırasında çekilen nahoş bir görüntüyle ilgili ortaya atılan taciz iddialarını hatırlatan Ali İhsan Karahasanoğlu, polisin eylemciyi sırdından itmeye çalıştığını, ardından kargaşa sırasında istemsiz dokunma olabileceğini söyledi.
Kadın polis çağrısı
Ayrıca Karahasanoğlu, kadınların eylem yaptığı ortamlarda kadın polislerin görev yapması gerektiğini vurguladı.
Mehmet Selim Kiraz sorusu
Eylemcilerin sözde işkencelere tepki gösterdiğini hatırlatan usta gazeteci, “Mehmet Selim Kiraz öldürülmesine de 'hayır' diyor musunuz?” diye sordu.
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