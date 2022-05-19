Mehmet Metiner'in derneği resmen kuruldu! 'Hedef kitlemiz Kürtler'

Resmi onayı alınan Demokrasi ve Birlik Derneği Kurucu Genel Başkanı Mehmet Metiner faaliyetlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Derneklerinin hedef kitlesinin Kürtler olacağını söyleyen Metiner, "Ortak vatanda Kürt–Türk kardeşliğini pekiştirecek, dolayısıyla tek bayrak tek millet ekseninde ama farklılıklarımızla birlikte Türkiye olduğumuzu hatırlatacak her türlü şiddete, teröre karşı çıkacak bir yeni duruşu sergileyecek Türk kardeşlerimizle beraber ama hedef kitlesi Kürtler olan bir dernek olacağız." dedi.

'Türkiye'de Kürt sorunu çözüldü ama...'

Sözde Kürt temsilcilerinin teröre hizmet ettiğini vurgulayan Mehmet Metiner, şöyle devam etti:

Bu ülkenin Kürtleri, sadece terörden, şiddetten beslenen çevrelerin artık Kürtler adına sözcülük yapmasından son derece rahatsız. O yüzden böyle bir derneği Türk-Kürt arkadaşlarımızla beraber kurduk. Türkiye’de Kürt sorunu çözüldü ama hâlâ Kürtlerimizin; terör döneminden, inkar asimilasyon döneminden kalma birtakım sorunları, talepleri var.