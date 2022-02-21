Mehmet İhsan Taşer kariyeri | Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurum ve Yönetim Kurulu Başkanlığına (TÜBİTAK) Prof. Dr. Hasan Mandal'ın atandı.

Karar kapsamında kurumun Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Mehmet İhsan Taşer, Lütfü Haluk Bayraktar, Cemal Şeref Oğuzhan Öztürk, Prof. Dr. Mehmet Naci İnci ve Prof. Dr. Mehmet Bulut getirildi. Peki, Mehmet İhsan Taşer kimdir?

Mehmet İhsan Taşer kimdir?

1963 Yılında İstanbul’da doğan Mehmet İhsan TAŞER, 1981 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden, 1986 yılında Boğaziçi Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. 1988’de İstanbul Üniversitesi Uluslararası İşletmecilik Yüksek Lisans eğitimini alarak, 2009’da Harvard Business School Advanced Management Programı ve 2011’de INSEAD Liderlik Gelişim Programı’nı tamamladı.

İş hayatına 1986 yılında Apple Bilkom’da başlayan Mehmet İhsan TAŞER, 1999 yılında Medyasoft'un kurucu ortakları arasında yer aldı ve dijital medya ajansı olarak faaliyet gösteren Interajans’ı kurdu.

2009 ve 2011 yılları arasında Ülker Yönetim Kurulu Başkan Danışmanı ve Yıldız Holding Yönetim Kurulları Genel Sekreteri olarak görev aldı.

2010-2011 yıllarında İstanbul Şehir Üniversitesi’nde danışmanlık yaptı.

2011’de Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Genel Müdürlüğünü yaptığı Medyasoft şirketine 2017’de ePlatform’u (Medyasoft’un bulut çözümler alanındaki grup şirketi), yine 2017’de Renova Consulting’i (Medyasoft’un iş çözümleri alanındaki grup şirketi) ve 2018 ‘de Peoplefocus’u (İnsan Kaynakları alanında danışmanlık hizmeti veren grup şirketi) da ekleyerek görevine devam etmektedir.

Mehmet İhsan TAŞER, 2015- 2017 yılları arasında MÜSİAD Bilişim Sektör Kurulu Başkanlığı,

2017-2018 yıllarında TÜBİTAK TÜBİMER İtiraz Kurulu Üyesi olarak görev almıştır.

24 Ekim 2018’de TÜBİTAK Yönetim Kurulu Üyeliği’ne atanmıştır.

Evli ve üç çocuk babası olan Mehmet İhsan Taşer, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.