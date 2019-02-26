Mehmet Demirkol'dan Ersun Yanal sözleri: Geldiğinden beri ilk defa Gençlerbirliği'ndeki pırıltısını gördüm

beIN MANŞET programında Mehmet Demirkol, Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi.

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ikinci yarıda yaptığı değişiklerle ilgili konuşan Mehmet Demirkol; "Ersun Yanal'ın geldiğinden beri ilk defa Gençlerbirliği'ndeki pırıltısını gördüm. Bana kalırsa çok akıl dışı bir şey yaptı ve başarılı oldu. Normalde bir orta saha değişikliği gerekiyordu. Ama o direnci değil oyunu ele almayı düşündü bambaşka bir planla. Tebrik ediyorum yani bu tip durumlarda büyük takım teknik direktörü olduğunuzu gösteriyorsunuz." ifadelerini kullandı.