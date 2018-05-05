Mehmet Demirkol'dan çarpıcı yorum! 'Camiasız Arda'yı herkes eleştiriyor bakıyorum'
Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Sivasspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Medipol Başakşehirli Arda Turan için flaş açıklamalarda bulundu.05 Mayıs 2018 Cumartesi 15:26
Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın dün kırmızı kart görmesini değerlendirdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, "Camiasız Arda'yı herkes eleştiriyor bakıyorum. Büyük takımda olsa 'eline sağlık' diyecek olanlar bile. Umarım aynı keskinliği kendi Ardalarınız için de gösterirsiniz." ifadelerini kullandı.
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