Mehmet Demirkol'dan çarpıcı yorum! 'Camiasız Arda'yı herkes eleştiriyor bakıyorum'

Mehmet Demirkol, Arda Turan'ın dün kırmızı kart görmesini değerlendirdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirkol, "Camiasız Arda'yı herkes eleştiriyor bakıyorum. Büyük takımda olsa 'eline sağlık' diyecek olanlar bile. Umarım aynı keskinliği kendi Ardalarınız için de gösterirsiniz." ifadelerini kullandı.