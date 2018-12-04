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Mehmet Demirkol'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Küme düşebilir...

Yorumcu Mehmet Demirkol, 2-2 sona eren Fenerbahçe Kasımpaşa maçı sonrası çarpıcı açıklamalardabulundu.

04 Aralık 2018 Salı 03:06
Mehmet Demirkol'dan çarpıcı Fenerbahçe sözleri: Küme düşebilir...

Süper Lig 14. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa'yı konuk etti.  2-2 berabere biten müsabakayı maçın ardından Mehmet Demirkol beIN Sports'ta yorumladı.

Kasımpaşa an itibariyle ligin sonuncusu Çaykur Rizespor ile aynı gol yedi. Kasımpaşa'nın savunma hattı küme düşebilir. Hücum hattı da şampiyon olabilir. Orta sahada gayet ideal. 

"Küme düşebilir''

Fenerbahçe'de olumlu taraftarlar bulmak zor. Fenerbahçe'nin savunması da, hücumu da küme düşebilir. Bu takımda önümüzdeki sezon kimler kalsın istersiniz? Fenerbahçeli taraftarlara soruyorum. Yani gerçekten kalite anlamında büyük bir gerileme var. Fenerbahçe'nin bu nasıl kaçtı diyebileceğimiz net pozisyonu yok.

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 03:06
  1. Rize
  2. Mehmet Demirkol
  3. Fenerbahçe
  4. Kasımpaşa
  5. Süper Lig

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