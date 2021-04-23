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Korona Virüs Mehmet Ceyhan açık açık uyardı: 32 kat daha ağır
Korona Virüs

Mehmet Ceyhan açık açık uyardı: 32 kat daha ağır

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, tütün ürünü kullananlarda koronavirüsün 32 kat daha ağır etkisini gösterdiğini söyleyerek, büyük riske dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 08:39:00 - 2021-04-23 08:47:51
Mehmet Ceyhan açık açık uyardı: 32 kat daha ağır

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Kanal D ekranlarında yayınlanan bir programa canlı bağlanarak merak edilenleri yanıtladı.

Önemli açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan koronavirüsün kalp-damar rahatsızlıklarını tetiklediğini söyleyerek "damar için pıhtılaşmayı artıyor" dedi.

Ardından vatandaşın kafasında soru işareti olan "tütün ürünleri kullananlar entübe olmuyor" bilgisini ise kesin bir dille yalanladı. Ceyhan bilginin yanlış olduğunu "Tütün ürünü kullananlarda hastalık 32 kat daha ağır seyrediyor" diyerek büyük riske dikkat çekti.

Ardından aşı olduktan sonraki ilk dört saatin önemli olduğunu vurgulayan Ceyhan, hamileler için "ilk 3 ayın ardından aşı olabilirler" ifadesini kullandı. İlaç konusunda ise hekimin önerisine uygun olarak kullanılmasını gerektiğini söyleyerek "kortizonlu ilaçlar başarıyla kullanılıyor" dedi.

Ayrıca, koronavirüs geçirenlerin antikor oranlarına güvenmemeleri gerektiğini vurgulayıp "Bu testler hastanelerdeki yükü artıyor, gerekli değil" dedi. Gündemde olan "BioNTech aşısında tek doz yeterli" tartışmasından da bahseden Profesör Ceyhan, "tek doz aşıya kesinlikle karşıyım" dedi.

Mutant virüs tehlikesiyle ilgili ise "çocuk hastalarımızın sayısı arttı" diyerek virüsü geçiren çocuklarda karın ağrısı, deri döküntüsü olursa mutlaka hekime danışılması gerektiğini söyledi.

 

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Yorumlar

Cumali

... insanları korkudan öldürdünüz be. benim çevremde belki 100 kişi korona geçirdi bir kişinin öldüğünü duydum. o da zaten hasta ve yaşlı. bırakın kardeşim çekilin hayatimizdan
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Deniz

Ok tamam bu virüs var yok değil demiyoruz her hastalığın bir mevsimi var bu virüsün mevsimide yok peki bu korku pompalamak ne oluyor küresel sermaye derler oyun içinde oyun mu oynuyor kim kime inanacak şaşırttı biri diyor küresel sermayenin bu virüsle ekonomileri çökertme IMF ye devletleri muhtaç kılmak projesi diğeri diyor suveyste kanalda kalan gemi ile toprakları mahvedip kıtlık çıkartmak bence benim virüse inanasim gelmiyor binlerce doktor var 3 veya 5 doktor çıkıp aynı şeyleri konuşup duruyor
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