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Spor

Mehmet Baykan, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne asaleten atandı

Yeniakit Publisher
2020-05-23 13:51:13 -
Mehmet Baykan, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne asaleten atandı

ANKARA (AA) - Mehmet Baykan, 2011 yılından bu yana vekaleten yürüttüğü Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'yle asaleten atandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameye göre Mehmet Baykan, 9 Eylül 2011 tarihinden bu yana vekaleten yürüttüğü genel müdürlük görevini artık asaleten sürdürecek.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünden de yapılan açıklamada, "2011 yılından itibaren Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü görevini vekaleten yürüten Genel Müdürümüz Mehmet Baykan, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle bu göreve asaleten atanmıştır. Spor camiamıza hayırlı olsun." denildi.

Konya'da 1964 yılında doğan Mehmet Baykan, Konyaspor Kulübü Başkan Yardımcılığı, Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu Genel Başkanlığını da bir süre yapan Mehmet Baykan, 2007'de Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından "Sportif Fair Play Kariyer Dalı Şeref Diploması"yla ödüllendirildi.

Türkiye Futbol Federasyonunda çeşitli dönemlerde görev alan Baykan, Nihat Özdemir'in başkanlığındaki mevcut yönetimde de başkan vekili olarak görevini sürdürüyor.

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