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Medya Mehmet Barlas'tan olay "Erdoğan" çıkışı
Medya

Mehmet Barlas'tan olay "Erdoğan" çıkışı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, depremi fırsat bilip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklenen çevrelere ateş püskürdü.

Yeniakit Publisher
2023-02-10 12:08:00 -
Mehmet Barlas'tan olay "Erdoğan" çıkışı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, depremi fırsat bilip Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yüklenen çevrelere ateş püskürdü. "FETÖ, PKK ve bazı CHP medyasının koro halinde, 'Erdoğan tökezledi artık ayağa kalkamaz' demeye başladığını görüyorum. Deprem umurlarında bile değil. 'Erdoğan gitsin, isterse ülke yıkılsın' istiyorlar." diyen Barlas, "Ama Erdoğan'ın siyasi hayatının hiçbir döneminde rahatlık yüzü görmediğini, hep zorlukları aşarak bugünlere geldiğini unutuyorlar. Dahası Erdoğan'ın bu zorluklardan motive olduğunu, gücünü de buradan aldığını bilmiyorlar" ifadelerini kullandı. 

 

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