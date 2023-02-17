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Medya Mehmet Barlas'tan flaş çağrı! Hiç kimse bunu beklemiyordu
Medya

Mehmet Barlas'tan flaş çağrı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktinin olmadığını belirten Mehmet Barlas, "Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran’da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım" çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-17 09:52:00 -
Mehmet Barlas'tan flaş çağrı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Türkiye'nin seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktinin olmadığını belirten Mehmet Barlas, "Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran’da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım" çağrısında bulundu. Barlas, Sabah gazetesindeki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Eğer Yüksek Seçim Kurulu açısından bir sorun yoksa seçimler bir gün bile ertelenmemelidir. Türkiye 18 Haziran’da bu seçimleri yapabilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü konuşmasında “Kaybedecek tek bir dakikamız bile yoktur” demişti. Aynı görüşteyim. Seçim tartışmalarıyla kaybedecek vaktimiz yok. Seçimler zamanında yapılsın. Eğer muhalefet seçim tarihiyle oynamaya çok istekli ise yerel seçimler 9 ay geriye çekilsin. 18 Haziran’da yerel ve genel seçimleri birlikte yapalım. Üst üste seçimlerle kaybedeceğimiz enerjimizi Türkiye’yi ayağa kaldırmak için harcayalım."

 

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Yorumlar

İşsiz

Zeka özürlüye sormak lazım, erteleme fikrini kim tartışmaya açtı? Cevabını biliyorsa, kime zarar vermeye çalışıyor? Bu sefer jeton kimden geliyor?

Mikail

Mikail Aynen kardeşim selamünakeyküm iki masfafda olmaz.
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