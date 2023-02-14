Mehmet Barlas'tan bomba "Erdoğan" çıkışı! Böyle duyurdu

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, depremle sarsılan Türkiye'nin başında Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunmasının bir şans olduğunu belirtti.

"25 yıl boyunca birçok zorlukların üstesinden geldi. Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hiç rahat bir dönemi olmadı. Hep sorunları çözerek ilerledi. Krizleri yönetmeyi iyi biliyor. Zaten gücünü de zorluklardan alıyor. Yeminli Erdoğan düşmanları bile itiraf etmeseler de böyle zor zamanlarda içten içe ona güveniyor" ifadelerini kullanan Barlas, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız büyük felaketin boyutlarını yeni yeni anlıyoruz. Bu öyle bir felaket ki 12 bin yıllık tarihi olan Hatay şehri tamamen yerle bir oldu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın yayınladığı son basın bülteninde yer alan rakamlar felaketin boyutlarını da anlatıyor. 33 bin bina yıkılmış ya da acilen yıkılması gerekiyor. 6 bin bina orta, 60 bin bina ise az hasarlı. Nereden bakarsanız bakın 100 bin binanın kademeli olarak yeniden yapılması gerektiğini düşünebiliriz.

Biliyorum rakamlar çok büyük. Bir ülkenin bu yükü kaldırması çok zor. Fakat Türkiye elbirliğiyle bu felaketin üstesinden gelecektir. Daha önce başardık, yine başarabiliriz. Yarın içlerinde ATV'nin de olduğu 8 ulusal TV kanalı "Türkiye Tek Yürek" diyerek ortak bir yardım yayını yapacak. Bu yardım kampanyasında zor zamanlarda nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya göstereceğimizi düşünüyorum.

Türkiye, evet talihsiz bir ülke ama asla sahipsiz değil. Bu ülkenin başında Recep Tayyip Erdoğan gibi dünyanın en tecrübeli lideri bulunuyor. 25 yıl boyunca birçok zorlukların üstesinden geldi. Erdoğan'ın siyasi hayatı boyunca hiç rahat bir dönemi olmadı. Hep sorunları çözerek ilerledi. Krizleri yönetmeyi iyi biliyor. Zaten gücünü de zorluklardan alıyor. Yeminli Erdoğan düşmanları bile itiraf etmeseler de böyle zor zamanlarda içten içe ona güveniyor.

Biz de Erdoğan'a güveniyoruz. Birlikte her güçlüğün üstesinden gelecek güçlü bir millet olduğumuzu da biliyoruz. Bir yıl sonra bambaşka bir Türkiye'yi konuşacağımıza eminiz. Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinin rüzgârına kapılarak bu gücümüzü ziyan etmeyelim. (...)"