Mehmet Barlas resmen çılgına döndü! Bunlar sahtekâr, bunlar şarlatan

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, depremin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği yaşandığına dikkat çektiği yazısında, "Devlet, afetle mücadelede harcayacağı enerjisini yalanla mücadele için kullanmak zorunda kalıyor" ifadelerini kullandı. Barlas, "Sosyal medya hiç bu kadar kirlenmemişti. Allah'tan deprem bölgesinde canla başla çalışan 200 bin insan, bu yalan bombardımanını görmüyor" deyip şunları kaydetti:

"Depremin ilk saatlerinden itibaren sosyal medyada büyük bir bilgi kirliliği yaşanıyor. Yıllardır yalan haber üretme konusunda tecrübe kazanmış ajanslar, deprem olur olmaz harekete geçti. "Afganlar insanların kollarını kesiyor, bileziklerini alıyor" diyen sahtekârları da gördük, "Baraj yıkıldı Hatay'ı boşaltın" diyen şarlatan sosyal medya fenomenlerini de.

İletişim Başkanlığı bünyesinde Dezenformasyonla Mücadele Merkezi kuruldu. Bir de "Teyit Hattı"... Sosyal medyadaki bu yalan bombardımanına anında cevap veriliyor.

Devlet, afetle mücadelede harcayacağı enerjisini yalanla mücadele için kullanmak zorunda kalıyor. Bilgi kirliliğini yayanların ise bu umurunda bile değil. Bir yalanları ortaya çıkınca hemen yenisini dolaşıma sokuyorlar. Bunlar cahil insanlar da değil. İçlerinde profesör de var, şarkıcı da, ressam da, eğitimci de, işadamı da... FETÖ'cüleri ve PKK'lıları sanırım eklememe gerek yok.

Koro halinde "Hiçbir şey yapılmıyor" yalanını yaymaya çalışıyorlar. Sosyal medya hiç bu kadar kirlenmemişti. Allah'tan deprem bölgesinde canla başla çalışan 200 bin insan, bu yalan bombardımanını görmüyor."