Mehmet Barlas "Buna inanıyorum" deyip açıkladı

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, sosyal medyadaki trollerin kavgasının. deprem bölgesinde insanların hayatını kurtarmak için yoğun çaba sarf eden 200 bin kişinin umrunda bile olmadığını belirtti. Barlas, yazısında özetle şunları kaydetti:

"Arama kurtarma devam ediyor. Dün de birçok insan göçük altından çıkarıldı. Bu hafta sonuna kadar hala umut var. AFAD, Kızılay, UMKE, belediyeler, STK'lar, gönüllüler tek yürek olmuş durup dinlenmeden çalışıyor. Dindar, seküler, Kemalist, solcu, ülkücü ayrımı yok orada. Sosyal medyadaki trollerin kavgası sahadaki 200 bin kişinin umrunda bile değil. Ben bu ülke insanından umudumu hiç kaybetmedim. Bu çöküntüden güçlenerek çıkacağız."