Mehmet Baransu kimdir nerelidir? Mehmet Baransu aldığı ceza

Taraf Gazetesi'nin 28 Kasım 2013 tarihli sayısında yayınlanan "Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşetine konu haberi yapan Mehmet Baransu, 4 ayrı suçtan toplam 17 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Peki kim bu Mehmet Baransu?

Mehmet Baransu kimdir?

Mehmet Baransu 1977 yılında Ardahan ilinin Göle ilçesine bağlı Senemoğlu köyünde dünyaya geldi. Mehmet Baransu, lise öğrenimini Erzurum'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'ni kazandı ve İstanbul'a geldi. Mesleğe Akşam gazetesinde stajyer olarak başladı. Okul döneminde okulun ajansında ve 32. Gün programında da bir süre çalıştı. Daha sonra FETÖ’nün yayın organı Aksiyon dergisine geçti ve 1997-2000 yılları arasında burada çalıştı.

Marmara Üniversitesi'nde yüksek lisans yapan Baransu, "Amerika'da çocuk cinayetleri ve medya" konulu tezini hazırlamak için ABD'ye gitti. Tezini tamamlamak dil eğitimi almak için ABD'de üç buçuk yıl kalan Baransu, Türkiye'ye döndükten sonra kısa bir süre Hürriyet Gazetesi’nde çalıştı. Daha Taraf gazetesine geçti. Burada yaptığı haberler nedeniyle hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçlamasıyla pek çok dava açıldı.