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Spor

Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri döndü

Yeniakit Publisher
2020-05-25 14:23:05 -
Mehmet Aurelio, Fenerbahçe'ye geri döndü

İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe Kulübü, eski futbolcusu Mehmet Aurelio'nun A takım teknik ekibinde göreve başladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızda 2003-2008 yılları arasında forma giyen Mehmet Aurelio, futbol A Takımımızın teknik ekibinde göreve başlamıştır. Çubukluyu giydiği 5 sezonda 3 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Süper Kupa sevinci ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final başarısı yaşayan Aurelio'ya camiamıza tekrar 'hoş geldin' diyor ve yeni görevinde başarılar diliyoruz." denildi.

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