Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı

İSTANBUL (AA) - Bahçelievler Belediyesi tarafından yaptırılan Mehmet Atalay Spor Salonu açıldı. İstanbul'da Çobançeşme İmam Hatip Lisesi ve Kudret Saraçoğlu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin ortak kullanımına sunulan salon için okul bahçesinde açılış töreni gerçekleştirildi.

Törene, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu, salona adı verilen eski Gençlik ve Spor Genel Müdürü Mehmet Atalay, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski Basketbol Federasyonu Başkanı Harun Erdenay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Çıkrıkçı, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Numan Nafiz Şahin, AK Parti İlçe Başkanı Ramazan Açıkgöz ile öğrenciler katıldı. Salonda basketbol, voleybol, hentbol ve fitness gibi spor branşlarında faaliyetler yapılacak.



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