Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı atamaları Son dakika haberine göre, Mehmet Arı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı oldu. Peki Mehmet Arı kimdir, nerelidir? Mehmet Arı hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Arı hayatı, biyografisi.

Son dakika haberine göre, Mehmet Arı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı oldu. Peki Mehmet Arı kimdir, nerelidir? Mehmet Arı hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Arı hayatı, biyografisi. Mehmet Arı kimdir? 1972 yılında Konya ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında avukatlık, 1999 yılında Hâkimlik ve Savcılık stajını bitirdi. Sırasıyla Bingöl / Genç, Çankırı / Eldivan, Mersin / Bozyazı, Düzce ve Konya Hâkimlikleri görevlerinde bulundu. TODAİE ( Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)'de 54. dönem KADEP ( Kamu Diplomasisi Eğitim Programı ) eğitimine katıldı. 22/11/2017 - 18/07/2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 18/07/2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanan Sayın ARI iki çocuk babasıdır.

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