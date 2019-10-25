0553 313 94 23

Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı atamaları

Son dakika haberine göre, Mehmet Arı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı oldu. Peki Mehmet Arı kimdir, nerelidir? Mehmet Arı hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Arı hayatı, biyografisi.

25 Ekim 2019 Cuma 08:04
Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı atamaları

Son dakika haberine göre, Mehmet Arı Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne atandı. Adalet Bakanlığına ilişkin 11 atama kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Arı oldu. Peki Mehmet Arı kimdir, nerelidir? Mehmet Arı hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Arı hayatı, biyografisi.

Mehmet Arı kimdir?

1972 yılında Konya ilinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da tamamladı. 1996 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1997 yılında avukatlık, 1999 yılında Hâkimlik ve Savcılık stajını bitirdi.

Sırasıyla Bingöl / Genç, Çankırı / Eldivan, Mersin / Bozyazı, Düzce ve  Konya Hâkimlikleri görevlerinde bulundu. TODAİE ( Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü)'de 54. dönem KADEP ( Kamu Diplomasisi Eğitim Programı )  eğitimine katıldı.

22/11/2017 - 18/07/2018 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüttü. 18/07/2018 tarihinde Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü olarak atanan Sayın ARI iki çocuk babasıdır.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 08:04
  1. Düzce
  2. Konya
  3. Mersin
  4. Çankırı
  5. Bingöl
  6. Ankara
  7. Mehmet Arı kimdir?
  8. Adalet Bakanlığı atamaları
  9. mehmet arı Adalet Bakanlığı personel genel müdürü

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı Resmi Gazete atama kararları
    1. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    2. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    3. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    4. "ABD iç savaşa doğru sürükleniyor"
    5. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    6. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    7. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    8. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    9. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    10. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    11. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    12. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    13. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    14. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    15. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    16. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    17. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    18. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    19. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    20. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    21. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    22. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    23. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    24. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    25. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    26. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    27. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    28. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    29. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    30. 'Uluslararası bir marka olarak devam..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!