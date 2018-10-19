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Mehmet Ali Erbil’in sağlığında son durum

Mehmet Ali Erbil, banyoda düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in Kaburgasında kırıklar olduğu tespit edilen Mehmet Ali Erbil ameliyata alındı. Erbil’in Kırılan kaburganın akciğer zarına battığı ve normalde de kan sulandırıcı kullandığı için kanama olduğu öğrenildi.

19 Ekim 2018 Cuma 08:56
Mehmet Ali Erbil’in sağlığında son durum

Mehmet Ali Erbil, banyoda düşmesi sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Mehmet Ali Erbil’in Kaburgasında kırıklar olduğu tespit edilen Mehmet Ali Erbil ameliyata alındı. Erbil’in Kırılan kaburganın akciğer zarına battığı ve normalde de kan sulandırıcı kullandığı için kanama olduğu öğrenildi.

Gazetecilere açıklama yapan kızı Sezin Erbil Yazgan, ‘Evde yardımcısı vardı. Ambulansı ve bizi çağırdı. 10 dakika sonra evdeydim ve hastaneye getirdik’ dedi. Erbil’in doktoru Jan-Klod Kayuka ise “Banyoda ayağı kaymış düşmüş ve sağ tarafını lavaboya vurmuş. Bu yüzden bir kaç kaburgası kırılmış. Kırılan kaburgalar da akciğer zarına battığı ve normalde de kan sulandırıcı kullandığı için kanama oluşmuş” bilgisini verdi. Ameliyat sonrası açıklama yapan Acıbadem Maslak Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Semih Halezeroğlu da “Kaburgalarında çoklu kırıklar ve bunun sonucunda gelişen göğüs boşluğunda kanama ve hava birikmesi sebebiyle acil operasyona alınmıştır. Operasyon başarıyla sonuçlanmıştır. Hastamız yoğun bakımda takibe alınmıştır, genel durumu şu an iyi” ifedesini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 08:56
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