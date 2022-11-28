Mehmet Ali Erbil’den şok itiraf! Beter ol ahlaksız herif

Toplumun ahlakını bozmak için her türlü platformu kullanan, son olarak, rezaletlerin ayyuka çıktığı TikTok'a yönelen Mehmet Ali Erbil, buradan artık para kazanamadığını söyledi.

Önceki akşam bir ödül töreninde sunuculuk görevini üstlenen Erbil, "TikTok diye diye nazar değdirdiniz. Üç haftadır ödeme yapmıyorlar. Ne göz varmış sizde. Sizin yüzünüzden para alamıyoruz. Göze geldik" dedi.

Rezalet, YouTube'ta devam edecek

Erbil, "YouTube'ta 'Çarkıfelek'i başlatıyoruz. Yine ben sunacağım. Her törende bir bomba patlatıyorum" diyerek de türlü rezaletlere imza attığı programı yeniden başlatacağını açıkladı.