Mehmet Aktaş kimdir? Yeni Emniyet Genel Müdürü kim oldu? son dakika

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde son dakika gelişmesi Şırnak valisi olarak görev yapan Mehmet Aktaş EGM'ye atandı. Mehmet Aktaş'tan boşalan Şırnak Valiliği'ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt Valiliği'ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı. Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi. Peki Mehmet Aktaş kimdir? İşte Yeni Emniyet Genel Müdür olan Mehmet Aktaş ile ilgili merak edilen detaylar...

Mehmet Aktaş kimdir?

01.07.1968’de Elazığ’da doğdu. İlköğrenimi Elazığ Merkez Tadım Köyü İlkokulu’nda; ortaokulu ve liseyi Elazığ İmam Hatip Lisesi’nde tamamladı.1990 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.1994 yılında Malatya kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine başladı. Adaylık sürecinde 8 ay İngiltere’de bulundu. Dil ve İngiliz yönetimi ile ilgili eğitim aldı. 1997’de Aksaray-Gülağaç’ta kaymakam olarak göreve başlayan Aktaş, daha sonra da Malatya-Kuluncak, Muş-Hasköy, Düzce-Cumayeri,Rize-Çayeli ilçelerinde kaymakamlık yaptı. 2010-2014 yılları arasında İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü, Daire Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaptı. 2014-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı olarak görev yaptı. 1 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Karabük Valisi olarak atandı. Son valiler kararnamesi ile 21.06.2017 tarihinde Karabük Valiliği'nden Şırnak Valiliği'ne atandı. Mehmet Aktaş evli ve 3 çocuk babasıdır.