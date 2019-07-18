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Mehmet Aktaş kimdir nereli ve kaç yaşında? Son dakika Emniyet Genel müdürü atama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş, 2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı. Peki Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında? Mehmet Aktaş hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Aktaş biyografisi.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
Mehmet Aktaş kimdir nereli ve kaç yaşında? Son dakika Emniyet Genel müdürü atama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Atama Kararı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı. Mehmet Aktaş, 2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı. Peki Mehmet Aktaş kimdir? Mehmet Aktaş nereli ve kaç yaşında? Mehmet Aktaş hangi görevlerde bulundu? İşte Mehmet Aktaş biyografisi.

 

Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atanan Aktaş, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aksaray'ın Gülağaç, Malatya'nın Kuluncak, Muş'un Hasköy, Düzce'nin Cumayeri ve Rize'nin Çayeli ilçelerinde kaymakamlık görevinde bulunan Aktaş, 2010-2014 yıllarında İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünde sırasıyla Şube Müdürü, Daire Başkanı olarak görev aldı.

Daha sonra İçişleri Bakanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı görevine getirilen Aktaş, 2016'da Karabük Valiliği ardından da 2017'de Şırnak Valiliği yaptı.  Mehmet Aktaş, evli ve 3 çocuk babası.

 

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:04
  1. Düzce
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