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Aktüel Mehmet Ağar nerede? Mehmet Ağar ameliyat mı oldu? Mehmet Ağar haberleri
Aktüel

Mehmet Ağar nerede? Mehmet Ağar ameliyat mı oldu? Mehmet Ağar haberleri

Mehmet Ağar sağlık durumu nasıl? Mehmet Ağar son günlerde özellikle de organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker tarafından yayınladığı videolarla hedef alınıyor. İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, nerede olduğuna ilişkin bilgiler verdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifasını istediği Yalıkavak Marina yönetiminden de istifa ettiğini son dakika duyarak Mehmet Ağar sağlık durumu nasıl? Mehmet Ağar neler söyledi? İşte Mehmet Ağar haberleri...

Yeniakit Publisher
2021-05-28 15:20:00 - 2021-05-28 15:22:53
Mehmet Ağar nerede? Mehmet Ağar ameliyat mı oldu? Mehmet Ağar haberleri

Mehmet Ağar son dakika haberleri: İçişleri eski Bakanı Mehmet Ağar, organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in yayınladığı videolarda sıkça hedef haline gelmekte. Sedat Peker’in iddialarını yalan olduğunu söyleyen Mehmet Ağara’ın nerede olduğu merak ediliyordu. Sedat Peker 7. videosunda Mehemt Ağar’ın Bodrum’da ameliyat olduğunu söylemişti. Peki Mehmet Ağar nerede? Mehmet Ağar sağlık durumu nasıl? İşte detaylar.

Ameliyat olduktan sonra İstanbul'daki evinde dinlendiğini belirten Mehmet Ağar, Sözcü’yü şunları söyledi: “Yeni ameliyat olup hastaneden çıktım, İstanbul'da evimdeyim. Benim Bodrum'da ne işim var. Hastaneden yeni çıktım evdeyim. Ben bu olaylar başladığı anda Yönetim Kurulu Başkanlığı'ndan ayrılmak istediğimi ifade ettim. Onlar belki bu hastalık dolayısıyla bir jest yaptılar bana. Bugüne kadar bekletmişlerdi. Ama konular çıktığı anda herkes rahatlasın diye bir dilekçe vermiştim, kapatsınlar diye konuyu. Yani ayrılmak istediğimi 10-15 gün evvel önce beyan etmiştim ben. Ne yaptılar bilmiyorum. İşin doğrusu ilgilenecek vaktim de zamanım da yok.”

Süleyman Soylu'dan Mehmet Ağar'a çağrı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon programında, Mehmet Ağar’a çağrıda bulunarak “Sayın Ağar’ın marinada görev alması doğru mu? 48 saat içinde ben olsam ayrılırım. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum” demişti.

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