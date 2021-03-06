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Gündem 'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı
Gündem

'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' sorusuna cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-06 17:05:00 -
'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' Cübbeli Ahmet Hoca açıkladı

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Mehdi (a.s) ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Tv100'de yayınlanan bir canlı yayın programına konuk olan Cübbeli Ahmet Hoca 'Mehdi (a.s) ne zaman gelecek?' şeklindeki soruya cevap verdi.

"Mehdi de kendinin Mehdi olduğunu bilmeyecek" diyen Cübbeli Ahmet Hoca "Allah onu bir gecede ıslah edecek" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın açıklamaları şöyle;

“Mehdi’nin çıkması yüzyılın başı. Şu anda biz 1442’deyiz. Ebu Davut hadisi her yüzün başı diyor. Mehdi 40 yaşında ilan edecek. Kendi de kendinin mehdi olduğunu bilmeyecek. Bir gecede Allah onu ıslah edecek, donatacak.

Biz burada en erkene baksak ki, bunu diyemiyorum ilmi bir şey kesin değil. Ama yüzün başı diyor. Şu anda 42 buradan var. 58 sene var yüzün başına.

Bunda bile de olsa 5, 10, 20 sene sonra doğsa 40 sene geçse 1500'ün başında ilan edebilir en ekren. Ama burdan şu anlam çıkmasın ben 1500’ün başında çıkar demiyorum”

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Yorumlar

bakii

Gram akil yok sizde, bu adam mersedeslerle gezen rezidanslarda oturan, paraya para demeyen biri. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz dahalen.  
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Selman

Allah svt seni ıslah etsin.  
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