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Ekonomi ‘Mega projede geri sayımı heyecanla bekliyoruz’
Ekonomi

‘Mega projede geri sayımı heyecanla bekliyoruz’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da lansmanı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'da geri sayım sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-07 16:28:00 -
‘Mega projede geri sayımı heyecanla bekliyoruz’

YENİ AKİT  ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 27 Aralık 2019'da lansmanı yapılan, 18 Temmuz 2020'de fabrikasının inşasına başlanan Togg'da geri sayım sürüyor. 2023'ün ilk çeyreğinde satışa sunulması planlanan Togg merakla bekleniyor.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Togg’un Gemlik’teki tesislerinde emekçi kardeşlerimizle iftar yaptık. Yeni nesil, elektrikli ve otonom araçlarda dünyadaki dönüşümü Togg ile yakalayacağız. Bir Türkiye markası olan bu mega projede geri sayımı heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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