Medya skandalı! Tetikçi Yılmaz Özdil işkence manşetinden dolayı özür dilemedi!

Yakup Köse, 28 Şubat sürecinde Salih Mirzabeyoğlu için atılan çirkin manşeti Yılmaz Özdil'e de sordu! Özdil sorudan kaçındı ve garip cevaplar verdi: "Bu iş Ak Partili trollerin benim üzerime sıvamaya çalıştığı iş.", "Bu manşetten haberim yok.", "Kimin tetikçisisiniz?" dedi.

28 Şubat sürecinde haksız yere tutuklanarak içeri alınan ve işkence gören Salih Mirzabeyoğlu için Star Gazetesi 27 Ocak 2000 yılında cezaevinde işkence gördüğü fotoğrafı manşetine taşımış, "Tıraş olurken yüzünü kesti" yazmıştı.

Bu rezil manşeti gündeme taşıyan gazeteci yazar Yakup Köse, ilk önce 22 yıl önce Star Gazetesi’nin patronu olduğu Cem Uzan’a ardından Star Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni Fatih Çekirge’ye bu manşeti neden attıkları soruldu. Uzan ve Çekirge yapılan manşetin büyük bir ayıp olduğunu söyledi ve ailesinden ve sevenlerinden özür diledi.

Yakup Köse, 28 Şubat sürecinde Salih Mirzabeyoğlu için atılan çirkin manşeti Star Gazetesi'nin Yazıişleri Müdürü Yılmaz Özdil’e de sordu. Özdil sorudan kaçındı ve garip cevaplar verdi: "Bu iş Ak Partili trollerin benim üzerime sıvamaya çalıştığı iş.", "Bu manşetten haberim yok.", "Kimin tetikçisisiniz?" dedi.



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