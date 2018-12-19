Medipol Sağlık Grubu ‘Altın Marka’nın birincisi

Türkiye’nin ekonomi, sağlık, inşaat, gıda ve daha birçok alanda başarılı iş insanları ve değerli markaları “II. İstanbul Marka ve Kariyer Zirvesi” etkinliğinde buluştu. Online’da avrupaekonomigazetesi.com üzerinden 1 ay süresince yapılan halk oylamasında Medipol Sağlık Grubu, sağlık alanında kullanılan 38 bin 887 oyun 12 bin 401’ini alarak ‘Altın Marka’da birinci oldu. Törende Medipol Sağlık Grubu adına ödülü Medipol Üniversitesi Hastanesi Kurumsal Pazarlama ve Uluslararası Hasta Hizmetleri Koordinatörü Uygar Üstün aldı. Üstün, Medipol ailesi olarak üst düzey hizmetleri sonucunda aldıkları ödüllerin kendilerine gurur verdiğini belirterek, “Medipol Sağlık Grubu, yılda 104 ülkeden yaklaşık 25 bin hastaya sağlık hizmeti sunuyor. Bu hizmetleri sunarken son teknolojileri takip ediyor ve kullanıyoruz” bilgisini paylaştı.