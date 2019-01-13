Medipol öğrencileri İK’nın en iyilerini seçti

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Kulübü tarafından düzenlenen ‘Medipol İK Ödülleri’ sahiplerini buldu. İnsan kaynakları alanındaki özenli çalışmaları öne çıkarmak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen törende farklı sektörlerden 13 firma ve 16 isim ödüle layık görüldü. Başarılı oyuncu İlker Aksum, Diriliş Ertuğrul dizisinde canlandırdığı Dragos karakteriyle ‘Kariyerinde En İyi Çıkış Yapan Erkek Oyuncu’ ödülünün sahibi oldu.