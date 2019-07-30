Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen’i 4-0 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.
Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi 3.
30 Temmuz 2019 Salı 23:30
Medipol Başakşehir’in Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi, Viktoria Plzen’i 4-0 mağlup eden Yunanistan temsilcisi Olympiakos oldu.
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